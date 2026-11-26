Rodado a lo largo de 15 años, el largometraje reconstruye la trayectoria vital y artística de Milanés.

Santiago de Compostela/El documental Para vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés, dirigido por el cineasta cubano Fabien Pisani, se proyectará en los Multicines Compostela en una sesión especial que incluirá un coloquio con Nancy Pérez, viuda del cantautor.

Rodado a lo largo de 15 años, el largometraje reconstruye la trayectoria vital y artística de Milanés a partir de conversaciones íntimas, materiales de archivo y testimonios de figuras como Harry Belafonte, Chico Buarque, Silvio Rodríguez, Omara Portuondo, Chucho Valdés, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Fito Páez.

Pisani, hijo adoptivo del músico, ofrece una mirada cercana a las contradicciones, los compromisos y las rupturas que marcaron la vida de uno de los fundadores de la Nueva Trova cubana. El relato se adentra también en los últimos años del artista y en su compleja relación con la realidad política de la Isla.

La proyección tiene una especial significación en Galicia, tierra con la que el trovador mantuvo estrechos vínculos familiares y afectivos.

El documental, de 106 minutos de duración, tuvo su estreno internacional en el festival británico Sheffield DocFest en 2025.