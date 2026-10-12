El documental ‘Paquito D’Rivera, de La Habana al Carnegie Hall’ se estrena en PBS

La cinta aborda también uno de los momentos más difíciles de su vida: su decisión de abandonar Cuba en 1980, durante una gira por España.

Lugar: ⁠PBS (Estados Unidos). Disponible también en la plataforma digital y la aplicación de la cadena. Fecha de inicio: 12 de octubre de 2026, 10:00 pm (hora del Este de Estados Unidos). Fecha de fin: 12 de octubre de 2026, 11:00 pm (horario aproximado). Duración: 60 minutos.

EE UU/La vida del saxofonista, clarinetista y compositor cubano Paquito D’Rivera, desde sus primeros pasos como niño prodigio en La Habana hasta su consagración internacional, es el eje del documental Paquito D’Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall, que se estrena este lunes 12 de octubre en la cadena pública estadounidense PBS, como parte de la serie VOCES, dedicada a explorar la historia, la cultura y las contribuciones de los latinoamericanos a Estados Unidos.

Escrito, producido y dirigido por el cineasta argentino Juan Mandelbaum, el documental recorre la trayectoria de uno de los músicos cubanos más reconocidos internacionalmente, ganador de 18 premios Grammy y Latin Grammy. La película reconstruye sus comienzos en una familia de músicos, bajo la influencia de su padre, el saxofonista Tito Rivera, quien lo introdujo en el estudio de la música cuando apenas tenía cinco años. A los siete ya se presentaba ante el público y, durante su juventud, participó en la fundación de la Orquesta Cubana de Música Moderna y del legendario grupo Irakere, junto a Chucho Valdés y otros destacados instrumentistas.

La cinta aborda también uno de los momentos más difíciles de su vida: su decisión de abandonar Cuba en 1980, durante una gira por España, y establecerse posteriormente en Estados Unidos. Aquella ruptura, que tuvo un elevado costo personal y familiar, marcó el comienzo de una nueva etapa artística y vital, en la que D’Rivera consolidó una carrera internacional caracterizada por su virtuosismo, su sentido del humor y su capacidad para transitar entre el jazz, la música clásica y los ritmos latinoamericanos.

A través de entrevistas con el propio músico y actuaciones filmadas en Nueva York, Miami, Uruguay y Wolf Trap, el documental recoge encuentros y colaboraciones con figuras como Chucho Valdés y el violonchelista Yo-Yo Ma. Entre sus momentos destacados figura la interpretación de The Journey, un concierto original de D’Rivera para violonchelo, clarinete y erhu, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos.

Mandelbaum, autor de documentales sobre figuras como Caetano Veloso y Chavela Vargas, se acerca al músico cubano desde una perspectiva que combina la memoria personal, el desarraigo y la celebración de una vida dedicada a la creación. El resultado es también una historia sobre la emigración y la capacidad de reinventarse sin renunciar a las raíces culturales.

La película es una coproducción de Geovision Inc. y Latino Public Broadcasting, organización responsable de la serie VOCES. Su estreno forma parte de la programación especial de PBS por el Mes de la Herencia Hispana.