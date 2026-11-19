Los organizadores proponen reflexionar sobre la reconstrucción nacional y las condiciones para alcanzar una paz duradera.

Online/El Foro Acción por la Amnistía 2026 celebra su sexto encuentro de la Mesa de Constitucional y Derechos, dedicado a la memoria, la justicia transicional y la reconciliación nacional en Cuba. La iniciativa cuenta con la participación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

La sesión dará continuidad a los debates de las semanas anteriores sobre la amnistía, la despenalización del disenso y los mecanismos necesarios para afrontar el pasado y avanzar hacia una transición democrática. De esas conversaciones han surgido acuerdos, propósitos comunes y una hoja de ruta para ampliar el diálogo y promover la participación ciudadana.

Los organizadores proponen reflexionar sobre la reconstrucción nacional y las condiciones para alcanzar una paz duradera, basada en la verdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos. El encuentro busca incorporar nuevas voces a un debate que considera imprescindible para el futuro de Cuba.

La mesa está coordinada por Ernesto Gutiérrez Tamargo, Alexander Hall, Carolina Barrero y Roberto Veiga González.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar acceso escribiendo a foroxamnistia@gmail.com, dejando un comentario en la publicación de la convocatoria o contactando a los organizadores mediante Messenger. La sesión comenzará a las 3:00 pm en España peninsular.