Encuentro con Legna Rodríguez Iglesias

Su voz se inserta en la denominada “Generación Cero” de escritores cubanos, se caracteriza por un estilo directo y provocador.

Miami/La reconocida poeta, narradora y dramaturga cubana Legna Rodríguez Iglesias (Camagüey, 1984) llega a la Feria del Libro de Miami para presentar su nueva novela Paroled, un texto que explora la vida de una inmigrante en Miami enfrentando burocracia, trabajo precario, maternidad y la pasión por la escritura. Acompañada por el novelista venezolano Camilo Pino, la autora compartirá con el público una conversación sobre creación literaria, migración y lenguaje híbrido.

Rodríguez Iglesias cuenta en su trayectoria con novelas como Mayonesa bien brillante (2012) o Las analfabetas (2015), y varios libros de cuentos y poesía. Su voz, inserta en la denominada “Generación Cero” de escritores cubanos, se caracteriza por un estilo directo y provocador. La nueva obra desdibuja géneros y plantea preguntas sobre pertenencia, idioma y cuerpo migrante.

Publicaciones como El Nuevo Herald han destacado que “la literatura de Legna (…) reactiva el archivo literal del exilio para convertirlo en testimonio corporal”. Esta presentación es una oportunidad para lectores, escritores y estudiosos de acercarse a un rostro central de la narrativa cubana contemporánea.