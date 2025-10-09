Encuentro con Wendy Guerra en Books & Books

Miami/Lugar: Books & Books

Fecha de inicio: 11-10-2025 / 7:00 pm

Fecha de fin: 11-10-2025 / 9:00 pm

La autora cubana Wendy Guerra presentará su novela Todos se van (Everyone Leaves), una historia contada a través de los diarios íntimos de Nieve Guerra, una niña que crece en la Cuba de los años 70. Entre tensiones familiares e ideológicas, Nieve enfrenta la pérdida, la soledad y el peso del contexto político. Basada parcialmente en la infancia de la propia autora, la obra ofrece un retrato conmovedor de la resistencia y el papel de las mujeres marcadas por la Revolución.

Sobre la autora:

Wendy Guerra es novelista, poeta y guionista nacida en La Habana. Graduada en Dirección de Cine, fue alumna de Gabriel García Márquez y ha impartido clases en Princeton University. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y reconocida por el Ministerio de Cultura de Francia, que la distinguió como Chevalier y luego Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Actualmente reside en Estados Unidos y colabora con CNN.

El evento se realizará en español. Los libros estarán disponibles para compra en el lugar, incluyendo la edición en inglés.

Entrada gratuita con registro previo (RSVP)

Dirección: 265 Aragon Ave. Coral Gables, FL 33134