La muestra reúne la obra de más de un centenar de artistas y colectivos representativos de diferentes etapas de las artes visuales cubanas.

Lugar: La Tiza Films. Loma y Tulipán, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 5-12-2026, 6:00 pm. Fecha de fin: 5-12-2026.

La Habana/El espacio La Tiza Films acoge Escala de valores, una exposición colectiva impulsada por Perpetual Art Project que reúne la obra de más de un centenar de artistas y colectivos representativos de diferentes etapas de las artes visuales cubanas.

La nómina incluye a grandes figuras de la modernidad pictórica de la Isla, como Wifredo Lam, Amelia Peláez, Mariano Rodríguez, Luis Martínez Pedro y Guido Llinás, junto a creadores que marcaron el panorama artístico cubano de la segunda mitad del siglo XX, entre ellos Servando Cabrera Moreno, Raúl Martínez, Fayad Jamís y Salvador Corratgé.

La renovación de las artes plásticas cubanas de los años 80 está representada por nombres como José Bedia, Juan Francisco Elso Padilla, Ricardo Rodríguez Brey, Flavio Garciandía, José Manuel Fors, Tonel, Lázaro Saavedra y Glexis Novoa.

También forman parte de la selección Belkis Ayón, María Magdalena Campos-Pons, Manuel Mendive, Pedro Pablo Oliva, Roberto Fabelo, Zaida del Río, Alexandre Arrechea, Glenda León, Rocío García, Levi Orta y Rafael Villares, entre otros.

La amplitud de la convocatoria permitirá establecer un diálogo entre distintas generaciones, lenguajes y trayectorias creativas, así como entre artistas establecidos en Cuba y en la diáspora.

Perpetual Art Project ha participado recientemente en otras iniciativas culturales en la capital cubana, entre ellas la presentación de la intervención artística de Aluan Argüelles en el óculo de la Catedral de La Habana, en octubre de 2026.