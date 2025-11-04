El escritor William Navarrete presenta ‘Como el ave fénix’ en Madrid

Madrid/Lugar: Librería Parént(h)esis

Fecha de inicio: 6-11-2025 / 7:30 pm

Fecha de fin: 6-11-2025 / 9:30 pm

Presenta: Samuel Martínez Alcalá

Editorial: Rialta / Cubanet

El escritor cubano William Navarrete, radicado desde hace más de tres décadas en París, presenta en Madrid su libro Como el ave fénix. 50 historias de Cuba en exilio, una obra publicada por la editorial mexicana Rialta en colaboración con Cubanet.

El volumen reúne las primeras cincuenta entrevistas que Navarrete publicó desde 2021 en Cubanet, con figuras del exilio cubano nacidas antes de 1960. A través de sus voces —muchas de ellas ya desaparecidas—, el autor traza un mosaico emocional e histórico de la República cubana y la fractura social provocada por el castrismo.

Entre los entrevistados figuran la periodista Gloria Leal, el pintor Waldo Díaz Balart, el escritor Manuel Reguera Saumell, el maître de ballet Carlos Gacio, la soprano Blanca Varela, el editor Juan Manuel Salvat, el pintor Humberto Calzada, el periodista Luis Conte Agüero y el escritor Reinaldo García Ramos, entre otros.

Como el ave fénix es uno de los testimonios más amplios y conmovedores de la resiliencia, la memoria y la diversidad de la diáspora cubana.

Dirección: Calle Valencia n.º 30, Madrid