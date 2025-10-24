Estreno del documental: ‘Secuestro del vuelo 495’

Miami/Lugar: Manuel Artime Theater

Fecha de inicio: 2-11-2025 / 4:00 pm

Fecha de fin: 2-11-2025 / 6:00 pm

Sinopsis: "1958: El M/26/7 (Movimiento 26 de julio) secuestró un avión que volaba Miami- Varadero. El vuelo 495 cayó a la Bahía de Nipe y murieron 16 de los 20 pasajeros".

Realizado por el cineasta Lilo Vilaplana y el activista Reinol Rodríguez, este es un documental histórico sobre el vuelo 495 de Cubana de Aviación, procedente de Miami y con destino a Varadero, caído en las cercanías de la Bahía de Nipe, después de haber sido secuestrado por seguidores de Fidel y Raúl Castro.

Rodríguez y Vilaplana intentan hacer visible un crimen que contó con el silencio cómplice de muchos, incluido autoridades y numerosos e importantes medios de prensa de la época. El propio Gobierno de Estados Unidos declaró que el hecho estaba fuera de su jurisdicción. Al parecer, estaban seducidos por la parafernalia del castrismo.

Dirección: 900 Southwest 1st Street Miami, FL 33130 United States