Estreno en Washington D. C. de La noche eterna de Cuba

Washington/Lugar: Miracle Theatre

Fecha de inicio: 18-09-2025 / 7:00 pm

Fecha de fin: 18-09-2025 / 9:00 pm

Estreno de La noche eterna de Cuba, una película de Alejandro Ríos, crítico de cine y director, Festival de Cine de Miami

Sinopsis: "Filmada casi íntegramente en Cuba, La noche eterna de Cuba sigue a cinco cubanos a lo largo de dos años mientras enfrentan los desafíos de la represión gubernamental, la escasez de alimentos y medicinas, y el mayor éxodo masivo que la isla haya experimentado".

Dirección: 535 8th St SE Washington, DC 20003 United States