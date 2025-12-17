'Estudios del cielo y de la tierra', una exposición de Richard Somonte y Lester Álvarez en Madrid
Lugar: Richard Somonte Estudio
Fecha de inicio: 19-12-2025 / 7:00 p.m.
Fecha de fin: 31-12-2025 / 7:00 p.m.
Madrid/Estudios del cielo y de la tierra presenta un conjunto de obras concebidas como exploraciones, tanteos y ejercicios visuales que ponen en primer plano el proceso pictórico. Lejos de la representación literal del paisaje, Somonte y Álvarez proponen al espectador una experiencia inmersiva en atmósferas emocionales, paisajes interiores y vibraciones abstractas, dando forma a una propuesta que privilegia la contemplación, la materialidad y el ritmo pausado de la mirada.
"Los esperamos el 19 de diciembre para compartir juntos, como dice Richard, entre “buena pintura, poesía, psicodelia y cervezas”. Alguna velita le pondremos a José Lezama Lima, que estará de Aniversario 115 de nacimiento, igual y hasta alguien se anima a recitar alguno de sus poemas", escribió Álvarez en sus redes sociales.
Dirección: Plaza del General Vara de Rey, 7, La Latina, Madrid.