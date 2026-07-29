Exposición ‘El día después de Ozymandias’

El proyecto parte de la caída de un poder absoluto para explorar las secuelas del trauma, la memoria y la posibilidad de reconstrucción.

La Habana/El día después de Ozymandias es la primera exposición fruto de la alianza entre The Cuban Art Hub y Calore, un nuevo programa de colaboración mediante el cual la plataforma de arte contemporáneo asumirá la curaduría de las exposiciones que se desarrollen en este espacio habanero dedicado a la moda, el diseño y la creación. La iniciativa busca integrar el arte contemporáneo cubano en un entorno interdisciplinario, ampliando el diálogo entre las artes visuales y otras manifestaciones creativas.

La muestra está curada por Jorge Peré, quien propone una reflexión inspirada en el célebre poema Ozymandias, de Percy Bysshe Shelley. El proyecto parte de la caída de un poder absoluto para explorar las secuelas del trauma, la memoria y la posibilidad de reconstrucción. En el texto curatorial, Peré plantea que, tras el derrumbe del imperio de Ozymandias, “el arte es la fuente de imaginación y resistencia ante el caos” y reivindica la capacidad de renacer bajo una nueva identidad después del colapso de los viejos órdenes.

Participan los artistas Gabriela Reyna, Greta Reyna, Jany Batista, Adonis Ferro, Jorge Olivera, Alejandro Munilla, Giselle Lucía Navarro, Airel Suárez, Gabriela Pez, Daniel Collazo, Carlos Zorrilla, María Fernanda Chacón y el colectivo 2+2=5, con obras que dialogan desde distintos lenguajes de la pintura, la instalación, el dibujo y el arte conceptual. La imagen promocional de la exposición utiliza una obra de Airel Suárez como emblema del proyecto.

La exposición marca también una nueva etapa para The Cuban Art Hub, plataforma dedicada a la promoción del arte cubano contemporáneo dentro y fuera de la Isla, que desde 2025 ha impulsado proyectos curatoriales y la internacionalización de artistas emergentes y de media carrera. Con esta colaboración, el espacio Calore se incorpora al circuito de sedes independientes que apuestan por acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos en La Habana.