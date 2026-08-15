Exposición de Glenda León ‘Un árbol cae en el bosque’

Bilbao/La artista cubana Glenda León (La Habana, 1976) presenta en Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao Un árbol cae en el bosque, su primera exposición individual en la ciudad española y una retrospectiva panorámica de una trayectoria en la que confluyen instalación, fotografía, pintura, video, música, literatura y danza. La muestra, abierta hasta el 27 de septiembre, está comisariada y dirigida por Fernando Pérez, Iván de la Nuez y la propia artista.

Residente en Madrid desde 2011, León ha desarrollado una obra caracterizada por lo que los organizadores definen como un “conceptualismo sensible”, en el que las metáforas poéticas sirven para abordar asuntos políticos, sociales y medioambientales. Un árbol cae en el bosque propone un recorrido por las tensiones entre ciencia y espiritualidad, racionalidad y percepción, mientras concede un lugar central al sonido y al silencio como formas de acercarse a aquello que permanece invisible.

La exposición funciona como una suerte de partitura en la que cada pieza activa una experiencia distinta. Naturaleza, espiritualidad y política se entrecruzan en obras que invitan al espectador a detenerse y escuchar en medio del ruido contemporáneo. La muestra incluye también trabajos en los que aparecen el humor y la ironía, dos recursos frecuentes en la producción de la creadora.

León, considerada una de las creadoras cubanas contemporáneas con mayor proyección internacional, ha representado a Cuba en la Bienal de Venecia y sus obras forman parte de importantes colecciones, entre ellas las del Centre Pompidou de París y el Museum of Fine Arts de Houston. Aunque esta es su primera individual en Bilbao, ya había expuesto en Azkuna Zentroa en 2019, cuando participó en la colectiva Nunca real / Siempre verdadero, dedicada a las relaciones entre arte y literatura.

Como parte del programa paralelo, el 8 de septiembre a las 6:30 pm, León conversará con Fernando Pérez e Iván de la Nuez en la Sala Bastida sobre su proceso creativo y las ideas que articulan la exposición. El encuentro será de entrada libre, previa inscripción y hasta completar aforo.