Exposición ‘Mundos Conectados’

Cada pieza propone un encuentro entre dos maneras de mirar el mundo: la imaginación desprejuiciada de la niñez y la experiencia artística de Gómez Sancho.

Lugar: Calle Oficios 162, entre Amargura y Teniente Rey, frente al Convento de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja. Fecha de inicio: 3-07-2026, 4:00 p.m. Fecha de fin: Finales de agosto

La Habana/El artista matancero Adrián Gómez Sancho presenta en la Galería Carmen Montilla la exposición personal Mundos Conectados, un proyecto que explora el universo de la infancia a través del diálogo entre la espontaneidad del dibujo infantil y el lenguaje pictórico del creador. Inaugurada el pasado 3 de julio, la muestra reúne diez obras que parten de dibujos realizados por niñas y niños, transformados posteriormente por el artista en composiciones de mayor complejidad formal sin perder la frescura, la libertad y la autenticidad de los trazos originales.

Cada pieza propone un encuentro entre dos maneras de mirar el mundo: la imaginación desprejuiciada de la niñez y la experiencia artística de Gómez Sancho. El recorrido culmina con una obra compuesta por cuarenta pequeños formatos que funcionan como un mosaico colectivo, reflejando la diversidad de miradas infantiles y su capacidad para reinventar la realidad. Como parte del proyecto, el artista impartirá además dos talleres dirigidos al público infantil durante los meses que permanezca abierta la exposición.

Natural de Matanzas, Adrián Gómez Sancho ha desarrollado una obra centrada en la figuración contemporánea y en el diálogo entre la memoria, la identidad y la experiencia cotidiana. En Mundos Conectados amplía esa investigación al incorporar la creatividad infantil como punto de partida para reflexionar sobre la imaginación, el aprendizaje y la construcción compartida del lenguaje visual.