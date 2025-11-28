La Habana/El Teatro Karl Marx abre sus puertas a Sin fecha de vencimiento, un gran espectáculo humorístico que reunirá sobre el escenario a algunas de las figuras más populares de la comedia cubana contemporánea. Las funciones tendrán lugar los días 29 y 30 de noviembre, y regresarán el 6 y 7 de diciembre, en una programación que combina estilos, generaciones y tradiciones del humor nacional.

Entre los artistas invitados destacan Carlos Montalvo (Mentepollo), conocido por su humor mordaz y sus personajes impredecibles; Orlando Manrufo (Mariconchi), una de las voces más reconocibles de la sátira actual; y Carlos Vázquez (Riquimbili), cuya mezcla de caracterización, gestualidad y crítica social lo han convertido en un favorito del público. A ellos se suman otras figuras emblemáticas, incluidos intérpretes de larga trayectoria en el cabaret, la televisión y los grandes teatros de la Isla.

Sin fecha de vencimiento apuesta por un humor variado que transita desde los monólogos clásicos hasta los sketches corales, pasando por parodias musicales y chistes de situación. Es un espectáculo pensado para toda la familia, pero también para quienes buscan reencontrarse con ese humor cubano que, entre gestos, frases y ocurrencias, retrata el día a día del país con ironía, complicidad y desahogo colectivo.