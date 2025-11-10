Lugar: Oratorio San Felipe Neri (Lyceum Mozartiano de La Habana), Museo de Arte Sacro Basílica Menor y Convento de San Francisco de Asís, y Sala Ignacio Cervantes, La Habana Vieja, Cuba Fecha de inicio: 16-11-2025 Fecha de fin: 23-11-2025

La Habana/El Festival Mozart-Habana celebra su décimo aniversario con una nueva edición que convertirá el corazón de La Habana Vieja en un territorio mozartiano durante una semana. Bajo la dirección musical de José Antonio Méndez y la dirección general de Ulises Hernández, esta cita organizada por el Lyceum Mozartiano de La Habana y la Oficina del Historiador reúne a jóvenes talentos cubanos, solistas consagrados y agrupaciones de música de cámara en escenarios íntimos y de gran valor patrimonial.

El programa, adelantado en la conferencia de prensa celebrada en el antiguo Palacio de los Condes de Jaruco, incluye conciertos sinfónicos, recitales de cámara, presentaciones corales, clases magistrales y encuentros con el público, siempre con Wolfgang Amadeus Mozart como eje y con guiños al repertorio clásico europeo y latinoamericano. El Oratorio San Felipe Neri, la Basílica de San Francisco de Asís y la Sala Ignacio Cervantes acogerán jornadas de música, pensadas para acercar al gran público a uno de los festivales más rigurosos y queridos del panorama clásico cubano.

En su décima edición, el Festival Mozart-Habana reafirma la vocación que lo ha distinguido desde 2015: ofrecer interpretaciones de alto nivel, promover a una nueva generación de instrumentistas formados en el propio Lyceum y consolidar a La Habana como escenario natural para el diálogo entre tradición europea y sensibilidad caribeña. Una semana para escuchar cómo Mozart, desde estos templos coloniales, sigue encontrando acento habanero.