Miami/El periodista y escritor cubano Alberto Muller presenta su más reciente libro ¿Por qué Fidel abandonó al Che?, una indagación documentada sobre una de las preguntas más persistentes de la historia contemporánea de Cuba: las causas políticas y personales detrás del distanciamiento entre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en los últimos años de la vida del argentino.

La obra combina el rigor histórico con la experiencia del autor como testigo y estudioso del proceso revolucionario cubano. Muller, quien vivió el ascenso y la consolidación del castrismo antes de exiliarse, reconstruye el contexto de la ruptura entre ambos líderes y los sucesos que condujeron a la muerte del Che en Bolivia en 1967.

En entrevistas recientes, el autor ha explicado que su propósito fue “devolverle complejidad humana a una historia reducida por décadas a consignas”, y sostiene que el distanciamiento entre Castro y Guevara simboliza el fracaso de los ideales originales de la Revolución Cubana.

El libro, que ha despertado interés tanto en círculos académicos como entre los lectores de la diáspora, se inscribe en la línea de trabajos anteriores del autor sobre la política cubana y la Guerra Fría.