‘Flechas rotas’

Lugar: Estudio-Taller La Casa del Río, Calle 6 1107, entre 11 y 14, Apto. B, Miramar, La Habana.

Fecha de inicio: 13-12-2025, 4:30 p.m.

La exhibición propone un recorrido por piezas que abordan, desde lenguajes personales hasta técnicas diversas.
14ymedio

11 de diciembre 2025 - 12:51

La Habana/El Estudio-Taller La Casa del Río presenta la muestra colectiva Flechas rotas, una exposición que reúne a un grupo diverso de artistas visuales cubanos cuyas obras dialogan en torno a la fractura, la memoria y los estados de tensión contemporáneos. La exhibición propone un recorrido por piezas que abordan, desde lenguajes personales y técnicas diversas, las fisuras simbólicas y materiales del presente.

Participan José Miguel Cano, Reinaldo Cid, Omar Tirado, Carlos Zorrilla, Antonio G. Margolles, Yamil Orlando, Alejandro García, Linet Sánchez, Glauber Ballestero y Alejandro Ulloa, cuyas trayectorias se han movido entre el dibujo, la instalación, la pintura, la fotografía y prácticas experimentales. La reunión de sus obras en un mismo espacio permite contrastar aproximaciones generacionales y estéticas vinculadas a la incertidumbre, la ruptura y los procesos de transformación social.

La muestra inaugura el sábado 13 de diciembre a las 4:30 p.m. en La Casa del Río, un estudio-taller independiente que se ha consolidado como punto de encuentro para proyectos curatoriales alternativos en la capital. La entrada es libre hasta completar aforo.

