'El folklore y la religión afrocubana en la obra de Lydia Cabrera', una charla en Granada

La charla abordará la importancia de Cabrera en el estudio de las religiones afrocubanas, especialmente la Regla de Ocha o santería.

Granada/La escritora María Ángeles Herrera ofrecerá la conferencia El folklore y la religión afrocubana en la obra de Lydia Cabrera, un acercamiento al universo de creencias, tradiciones orales y prácticas religiosas de origen africano que la célebre investigadora cubana recogió a lo largo de su trayectoria.

La charla abordará la importancia de Cabrera (1899-1991) en el estudio de las religiones afrocubanas, especialmente la Regla de Ocha o santería y las tradiciones de origen congo. Su obra, construida a partir de décadas de investigación y testimonios de practicantes, contribuyó a preservar relatos, vocabularios, mitos y conocimientos transmitidos durante generaciones.

Autora de libros fundamentales como Cuentos negros de Cuba (1936), El monte (1954) y La sociedad secreta Abakuá narrada por viejos adeptos (1958), Cabrera dedicó buena parte de su vida a documentar una herencia cultural que durante mucho tiempo fue marginada por los discursos oficiales y académicos. Tras abandonar Cuba en 1960, continuó su trabajo intelectual en el exilio, principalmente en Miami, donde falleció.

La conferencia servirá además como clausura de Contra viento y marea, la exposición de la fotógrafa cubana Carmen Rivero, residente en Granada. La muestra reúne imágenes de rostros, interiores, paisajes y objetos cotidianos que proponen una mirada a la memoria, la identidad y la resistencia de los cubanos ante las dificultades.

El proyecto fotográfico toma como referencia el poema Bueno, digamos, de Virgilio Piñera, dedicado a José Lezama Lima, y establece un diálogo entre la experiencia individual y la memoria colectiva. La escritora y curadora María Herrera y la poeta Jamila Medina Ríos aportaron textos a la presentación de esta exposición.

La Empírica, asociación cultural independiente fundada en 2016, celebra este año su décimo aniversario. El espacio granadino desarrolla una programación de exposiciones, conferencias, encuentros literarios y actividades dedicadas al arte contemporáneo.