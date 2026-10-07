‘Contra viento y marea’, fotografías de Carmen Rivero sobre Cuba

Granada/La fotógrafa cubana Carmen Rivero presenta en Granada Contra viento y marea, una exposición que vuelve la mirada hacia Cuba a través de sus habitantes, espacios cotidianos, objetos y huellas. La muestra toma como leitmotiv el poema Bueno, digamos, que Virgilio Piñera dedicó a José Lezama Lima a comienzos de los años 70. En él, Piñera recurre a un poco habitual “nosotros” para hacer balance de sus vidas y de una relación marcada por desencuentros y reconciliaciones. Carmen Rivero traslada ese “nosotros” a su mirada fotográfica sobre Cuba.

Ese “nosotros” sirve a Rivero para construir un relato visual sobre la Isla donde conviven belleza, desgaste, dignidad y resistencia. La exposición reúne fotografías de rostros, interiores, paisajes, gestos y símbolos que evitan una representación monumental de Cuba para concentrarse en las marcas que el paso del tiempo deja sobre las personas y los lugares. La escritora y curadora María Herrera destaca precisamente esa capacidad de las imágenes para mostrar “una manera propia de habitar el mundo”, según el texto que acompaña la convocatoria.

La serie cuenta además con un texto de la poeta cubana Jamila Medina Ríos, que describe la mirada de Rivero como una exploración de las huellas de la memoria. En las fotografías aparecen paredes, pieles, muebles, calles, estatuas, altares y espacios domésticos en los que humedad, óxido, grietas, vegetación y cuerpos conforman una especie de arqueología de la cotidianidad. El paisaje, señala Medina Ríos, queda en segundo plano frente a las personas que hacen frente al día a día “contra viento y marea”.

Nacida en La Habana y residente en Granada, Rivero ha desarrollado buena parte de su trayectoria alrededor de la fotografía contemporánea y de su difusión. Es cofundadora de El Trapiche, proyecto creado en 2011, y participó en la creación de SUMA un Día de Fotografía. Desde 2017 trabaja como coordinadora de comunicación y docente en Deriva Escuela de Fotografía y actualmente imparte también clases en Escuela Arte Granada. Ha sido jurado de festivales cinematográficos en Cuba y España y ha participado en exposiciones y proyectos en ambos países, además de Estados Unidos y Portugal.

Su obra mantiene un vínculo persistente con Cuba, la memoria y las transformaciones de los espacios. Uno de sus proyectos más conocidos es EXIT. Atlas de los cines habaneros, presentado en Cuba, España y, en 2025, en Miami, una investigación visual sobre las antiguas salas cinematográficas de La Habana y lo que queda de ellas. Entre sus publicaciones figuran Pérdida de lo absoluto, ¿Hacia dónde se retira la montaña? y, ya en 2026, Antes del ruido y la propia Contra viento y marea.

La inauguración contará con música de DJ Pista Manxega. La sede, La Empírica, funciona desde 2016 como asociación cultural independiente y espacio dedicado al arte contemporáneo, exposiciones, encuentros, conferencias y debates.