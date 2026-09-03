Frank Delgado en concierto en Ciudad de México

La obra de Frank Delgado transita entre la ironía política, la narrativa íntima y la observación sagaz de la realidad cubana.

Lugar: El Foro de la Calle, San Ángel Inn, Ciudad de México, México. Fecha de inicio: 11-09-2026, 7:00 pm (apertura de puertas) Fecha de fin: 11-09-2026, 10:00 pm.

Ciudad de México/El cantautor cubano Frank Delgado ofrecerá un concierto único en El Foro de la Calle, en San Ángel Inn, Ciudad de México. La presentación, organizada por Casa Estudio de Calle Producciones, incluirá estrenos y artistas invitados sorpresa, según el anuncio difundido por el propio trovador.

Delgado es una de las figuras esenciales de la generación de cantautores cubanos surgida en los años 80, junto a nombres como Carlos Varela, Santiago Feliú y Gerardo Alfonso. Ingeniero hidráulico de formación, construyó un repertorio en el que la trova convive con el son, el rock y el blues, mientras sus letras recurren con frecuencia al humor, la ironía política y la crónica de la vida cotidiana cubana.

Autor de canciones como La otra orilla, Río Quibú, Carta a Santa Claus, La Habana está de bala y Bolero nostálgico para artistas emigrados, Delgado ha mantenido durante más de cuatro décadas una relación especialmente cercana con su público, incluso durante etapas en las que su música tuvo poca difusión en los medios oficiales cubanos. Su obra ha circulado también ampliamente fuera de la Isla y el trovador ha ofrecido conciertos en numerosos países de América Latina y Europa.

México ocupa un lugar importante dentro de esa trayectoria internacional. En junio de 2026, el artista volvió a presentarse en Puebla, donde un concierto en El Breve Espacio reunió a seguidores conocedores de un repertorio acumulado durante casi medio siglo de carrera.

Para la cita del 11 de septiembre, Delgado anuncia un formato que combinará canciones conocidas de su repertorio con nuevos temas e invitados sorpresa. Las reservaciones pueden hacerse al +52 55 7441 4920.