Miami/El Teatro Trail presenta durante este mes de diciembre la adaptación teatral Fresa y Chocolate, montaje bajo la dirección y actuación de Yusnel Suárez —también protagonista en el papel de Diego— que revisita en clave contemporánea el emblemático filme cubano de 1993. Con un elenco compuesto por Jeffry Batista (David), Susana Pérez (La Polaca), Alberto Pujol (Pisinguilla/Armando), Yerlin Pérez (Camarera del Coppelia), Yuliet Cruz (Nancy), Roberto San Martín (Miguel) y Luis Manuel Bangán (Germán), la obra renueva un clásico del cine iberoamericano con música, baile y nuevos personajes que amplían el universo original.

La narrativa del filme inicial recrea la Habana de finales de los setenta: Diego, un artista gay y escéptico; David, un joven comunista y tenaz; dos mundos diferentes que convergen en la heladería Coppelia y, contra todo pronóstico, forjan una amistad improbable. Basada en el cuento El lobo, el bosque y el hombre nuevo de Senel Paz, la película original fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío y se convirtió en la primera producción cubana nominada al Óscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. ￼

En esta versión teatral de Suárez, la historia se enriquece con nuevos personajes que amplían el marco original para explorar el poder de la cultura, la amistad y la disidencia en un contexto tan cubano como universal. El guion original —escrito por Senel Paz— se mantiene intacto en su espíritu, mientras que la adaptación escénica recupera la vitalidad urbana de La Habana, el sabor de la heladería Coppelia, el humo de los habanos y la tensión tan particular de una generación que se debatía entre la ideología y el deseo.

Esta producción es una ocasión para que el público se reencuentre con una historia que marcó un antes y un después en el cine de la Isla y que hoy adquiere nueva voz en el escenario del Teatro Trail. Las funciones se desarrollarán en varias sesiones hasta el 28 de diciembre; se recomienda adquirir entradas anticipadas dada la demanda y la significación cultural del montaje.