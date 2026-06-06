Fuego en Calle Ocho: Artivismo por la Libertad

La entrada al evento será gratuita y abierta al público.

Miami/Exposición independiente y evento cultural multidisciplinar que reúne más de 30 obras inéditas traídas desde Cuba, presentaciones de libros, poesía, música y debates sobre la libertad artística y la resistencia en la Isla. La muestra destaca especialmente 19 obras del artista visual Dayán Melián Castro (recientemente detenido en Cuba tras participar en las protestas por los apagones), así como piezas de los presos políticos Fernando Almenares (Nando OBDC) y Luis Manuel Otero Alcántara.

Durante el evento se estarán recogiendo donaciones de alimentos no perecederos, medicamentos de venta libre, productos de higiene y materiales de arte para apoyar a creadores independientes que continúan produciendo dentro de Cuba.

Más información: En el blog oficial fuegoencalleocho.blogspot.com y en las redes sociales de la iniciativa (@fuego_contra_el_fuego).