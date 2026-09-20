‘Fuera de juego’ reconstruye el Caso Padilla en su estreno en inglés en Nueva York

Ambientada en La Habana entre 1967 y 1971, la pieza reconstruye los acontecimientos alrededor del poeta Heberto Padilla.

Nueva York/The Other’s Theatre Project presenta en Nueva York el estreno en inglés de Fuera de juego: Expediente para la reconstrucción del Caso Padilla (Outside the Game: A File for the Reconstruction of the Heberto Padilla Case), del dramaturgo cubano Abel González Melo. La traducción es de William Gregory y la dirección corre a cargo del también cubano Arnaldo Galbán. Serán seis funciones entre el 4 y el 8 de noviembre en IATI Theater.

Ambientada en La Habana entre 1967 y 1971, la pieza reconstruye los acontecimientos alrededor del poeta Heberto Padilla, desde sus críticas a la Revolución cubana hasta su arresto y posterior autocrítica pública, episodio que provocó una controversia internacional y pasó a conocerse como el Caso Padilla. Entre la reconstrucción histórica, la memoria y la ficción teatral, González Melo aborda asuntos como la censura, la libertad artística, el exilio y las tensiones entre los creadores y el poder político.

El elenco está encabezado por Pablo Andrade, en el papel de Heberto Padilla; Nairoby Otero, como Belkis, y Nate Betancourt, como el Compañero. La escenografía y el vestuario son de Rodri Hernandez Martinez, la iluminación de Emmanuel Delgado y el diseño sonoro de Gaurav Mishra/Enyn.

González Melo es autor de obras como Carrusel, ganadora del Premio Ciutat de València Max Aub 2025; Bayamesa, Premio Internacional Casa de las Américas 2020; Epopeya, Mecánica, Talco y Chamaco. Sus textos han sido publicados y estrenados en más de veinte países y traducidos a doce idiomas. Desde 2022 forma parte del departamento artístico del Teatro de La Abadía, en Madrid, y es coordinador artístico del Corral de Comedias de Alcalá de Henares.

La puesta en escena será además la primera producción completa de The Other’s Theatre Project, iniciativa fundada por Galbán para acercar la dramaturgia cubana contemporánea al público angloparlante. El proyecto comenzó en 2025 con una lectura dramatizada de ASCO, de Yunior García Aguilera, en TheaterLab.

Horarios: miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de noviembre, 7:30 pm; sábado 7, 1:00 pm y 7:00 pm; domingo 8, 5:00 pm.