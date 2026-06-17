Gema y Pavel regresan a los escenarios de Miami con Diana Fuentes como invitada

Gema y Pavel crearon un sello sonoro inconfundible que marcó a toda una generación de creadores dentro y fuera de la Isla.

Miami/El icónico dúo Gema y Pavel, integrado por los maestros Gema Corredera y Pavel Urkiza, regresa a los escenarios de Miami para ofrecer un esperado concierto el próximo 20 de junio. Considerada una de las propuestas musicales más originales, influyentes y renovadoras de la música cubana contemporánea, la dupla promete una velada única en la que recorrerán su prestigioso repertorio y compartirán escena con grandes artistas.

Para hacer la noche aún más especial, el dúo ha confirmado la participación de una invitada muy especial: la cantante cubana Diana Fuentes. Su carisma y sensibilidad interpretativa se sumarán a la magia de un reencuentro que promete.

Desde que unieron sus talentos en La Habana de la década de 1980, Gema Corredera y Pavel Urkiza revolucionaron la canción cubana al fusionar con maestría la trova, el filing, el son y el bolero con influencias del jazz, el flamenco, la música brasileña y los ritmos afrocubanos.

Con álbumes de culto como Trampas del tiempo (1995) y Cosa de locos (1998), el dúo no solo renovó la estética de la música urbana cubana, sino que llevó su propuesta a los principales escenarios de Europa, América Latina y Estados Unidos, consolidándose como referentes indiscutibles de la creación musical contemporánea.