Gira de 'Porno para Ricardo' por Canadá
Canadá/Lugar: Canadá
Fecha de inicio: 30 de octubre/ 8:00 pm
Fecha de fin: 1 de noviembre/ 8:00 pm
La banda cubana de punk rock Porno para Ricardo anuncia su regreso a los escenarios internacionales con una gira por Canadá que incluirá dos conciertos. Uno en Toronto, en Rivoli Bar, el 30 de octubre, y otro en Montreal, en Piranha Bar, el 1 de noviembre. Reconocidos por su estilo irreverente y contestatario, los liderados por Gorki Águila prometen dos noches de energía y provocación al puro estilo del punk cubano.
Toronto: Tickets
Montreal: Tickets