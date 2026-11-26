Una parte fundamental de la producción artística de Novoa está dedicada a investigar la arquitectura del poder y sus representaciones simbólicas.

Miami/La galería de la librería Books & Books acoge la exposición Art & Histories, Havana-Washington Island (Arte e historias, La Habana-Washington Island), del artista cubano Glexis Novoa. Concebida como un ejercicio de conexión y retorno, la propuesta explora los contrastes entre Cuba y Estados Unidos mediante un paisaje panorámico que pone en diálogo ambas geografías.

Novoa (Holguín, 1964), graduado de la Escuela Nacional de Arte en 1984 y establecido en Miami desde 1995, fue una de las figuras de la renovación de las artes plásticas cubanas de los años 80 y uno de los fundadores del grupo Provisional, que experimentó con el performance, las intervenciones colectivas y la crítica social.

Una parte fundamental de su producción artística está dedicada a investigar la arquitectura del poder y sus representaciones simbólicas. Sus minuciosos dibujos en grafito sobre mármol recrean horizontes urbanos en los que conviven monumentos, edificios imaginarios y referencias ideológicas. La utilización del mármol como soporte remite también a la tradición de construir con ese material los monumentos destinados a perpetuar la memoria y la autoridad.

Su obra ha sido exhibida en instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y el Pérez Art Museum Miami. En 2006 recibió la beca de la Fundación Cintas.

El artista estará presente durante la inauguración de la muestra, que permanecerá abierta durante aproximadamente un mes. La entrada es gratuita, previa confirmación de asistencia.