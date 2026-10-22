‘Hablemos, Miami’ reúne a la comunidad cubana en un encuentro sobre ciudadanía

Miami/El proyecto independiente cubano elTOQUE organiza Hablemos, Miami, un encuentro comunitario al aire libre para conversar sobre las preocupaciones de los residentes de la ciudad y las distintas maneras de ejercer la ciudadanía, independientemente de que tengan o no derecho al voto en Estados Unidos.

La iniciativa busca crear un espacio de intercambio en vísperas de las elecciones de medio término estadounidenses, con especial atención a las inquietudes de una comunidad marcada por la experiencia migratoria y los desafíos de integrarse en una nueva sociedad.

Entre los invitados estará Eloy Viera, del espacio ¿Ahora qué?, quien participará en una jornada concebida para combinar la conversación sobre asuntos públicos con actividades recreativas y familiares.

Los organizadores anuncian música, café, pastelitos, tequeños, croquetas, sorteos y actividades para los niños. La propuesta pretende acercar el debate ciudadano a un ambiente informal, donde también haya oportunidades para compartir experiencias y establecer vínculos entre los asistentes.

La participación es gratuita y está abierta tanto a personas que acudan individualmente como a familias. Los interesados pueden inscribirse previamente mediante el formulario habilitado por los organizadores.