Haydée Milanés y Javier Colina presentan en Barcelona ‘A mi manera’

Barcelona/Lugar: Sala Luz de Gas, Barcelona

Fecha de inicio: 28-10-2025 / 8:00 pm

Fecha de fin: 28-10-2025 / 10:00 om

La cantante cubana Haydée Milanés, hija de Pablo Milanés, y el contrabajista Javier Colina presentan el espectáculo ‘A mi manera’, un viaje singular por la memoria y la vigencia de la canción cubana, abordada desde la libertad expresiva del jazz. Un encuentro donde la tradición se transforma en presente, gracias a la voz única de Haydée Milanés y el contrabajo magistral de Javier Colina, acompañados por Luis Guerra, al piano.

‘A mi manera’ celebra la libertad de la improvisación, el diálogo entre dos mundos y la poesía desde lo más profundo. Cada concierto será una experiencia irrepetible, un viaje donde la música se transforma en emoción compartida.

Haydée Milanés y Javier Colina harán un recorrido por los grandes boleros de autores imprescindibles, como Marta Valdés y José Antonio Méndez, con temas seleccionados, como Palabras y La gloria eres tú, para luego adentrarse en la trova tradicional de Sindo Garay, con obras inmortales como La tarde o Retorna.

Las entradas para este concierto en la Sala Luz de Gas, que dará comienzo a las 20:00 horas, se pueden adquirir (desde 22 euros) en la web: www.luzdegas.com y en la taquilla de la sala, una hora antes del inicio del concierto. Este trayecto musical culmina con algunas de sus creaciones más conocidas del cantautor Pablo Milanés, como De qué callada manera o Ya ves, que forman parte de su legado universal.

Haydée Milanés es la heredera de una gran tradición musical que viene de su padre Pablo Milanés, gran exponente de la música popular cubana. Sus influencias musicales provienen del feeling, el son y la trova tradicional cubana, además de algunos referentes femeninos de la música popular brasilera y de los grandes clásicos del jazz norteamericano.

Javier Colina está considerado uno de los mejores contrabajistas de la escena internacional actual. Su reconocimiento viene de su interés por las músicas populares o de raíces populares y de la maestría con las que las ha abordado e incorporado a los distintos repertorios de su acervo. Su trayectoria le ha llevado a tocar junto a músicos consagrados del mundo del jazz, como Tete Montoliu, Al Foster, Chucho Valdés, Jerry González y George Cables, además de las colaboraciones realizadas junto a Hank Jones, Brad Mehldau, Louis Bellson, Pat Metheny o Michel Camilo.

Dirección: Carrer de Montaner, 246, Barcelona