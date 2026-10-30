Homenaje a los presos políticos en el Monumento a Lincoln de Washington

Una ceremonia en el Monumento a Lincoln recordará a los presos políticos y a quienes trabajan por su liberación, incluidos los encarcelados en Cuba.

Washington/Freedom House, la Coalición 30 de Octubre y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) convocan a una ceremonia pública en homenaje a los presos políticos de todo el mundo y a quienes trabajan por conseguir su liberación. El encuentro se celebra con motivo del Día Internacional de los Presos Políticos y busca llamar la atención sobre las personas encarceladas por ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

La conmemoración tiene sus antecedentes en la Unión Soviética, donde el 30 de octubre de 1974 un grupo de disidentes impulsó una jornada de ayuno de 24 horas para denunciar la represión política. La iniciativa estuvo vinculada a figuras del movimiento de derechos humanos como Serguéi Kovaliov y Andréi Sájarov, y se convirtió en un símbolo de resistencia frente al encarcelamiento por motivos de conciencia.

La situación de los presos políticos cubanos es parte esencial de las preocupaciones de las organizaciones convocantes. En una iniciativa anterior, Freedom House destacó los casos de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel “Osorbo”, ambos encarcelados en Cuba.