Martín Domínguez Esteban, exiliado a raíz de la Guerra Civil española y responsable, junto a arquitectos cubanos, de proyectos tan emblemáticos como el Focsa.

La Habana/La profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana Camila López Rodríguez impartirá la conferencia La presencia de arquitectos españoles en la construcción de La Habana moderna, dedicada a explorar los vínculos entre la arquitectura española y la transformación urbanística de la capital cubana.

Entre los profesionales que dejaron una profunda huella en la ciudad destaca Martín Domínguez Esteban, exiliado a raíz de la Guerra Civil española y responsable, junto a arquitectos cubanos, de proyectos tan emblemáticos como el edificio Radiocentro-CMQ y el Focsa. También sobresale la figura del catalán Josep Lluís Sert, quien participó en la elaboración de proyectos urbanísticos para La Habana durante la década de los 50.

La conferencia tendrá como escenario la antigua Casa Sarrá, una mansión construida en la década de 1920 que, tras funcionar durante años como cuartería y sufrir un notable deterioro, fue restaurada por la Oficina del Historiador de La Habana. El inmueble acoge actualmente Nodo Habana, un espacio dedicado al diálogo entre la arquitectura, el urbanismo y las artes, concebido también como sede de la Bienal de Arquitectura.

La cita está organizada por la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba, la Oficina del Historiador, Nodo Habana y el proyecto urbano sociocultural SinFiltro.