‘Injerto’, de Alberto Domínguez, llega al Centro Hispanoamericano de Cultura

La Habana/El artista cubano Alberto Domínguez presenta Injerto, una exposición personal que será inaugurada este jueves en el Centro Hispanoamericano de Cultura, a pocos metros del Paseo del Prado habanero.

En las piezas de la muestra, Domínguez lleva la operación de ensamblaje al terreno de la arquitectura: volúmenes de madera y metal de apariencia robusta incorporan fragmentos ornamentales que recuerdan molduras, cornisas y decoraciones de antiguas edificaciones. Las formas geométricas, pesadas y casi industriales, contrastan con esos restos de apariencia envejecida, como si una parte de un edificio hubiera sido arrancada de su lugar original e insertada en un cuerpo nuevo.

El resultado son esculturas híbridas en las que conviven construcción y ruina, diseño contemporáneo y memoria arquitectónica; un procedimiento que da pleno sentido al título de la muestra, pues cada obra parece surgir precisamente de un “injerto” entre materiales, épocas y lenguajes distintos.

Nacido en Matanzas en 1989, Domínguez se graduó en 2008 de Pintura en la Academia de Artes Plásticas Roberto Diago Querol de esa ciudad y, en 2014, de Diseño Escénico en la Universidad de las Artes (ISA). Aunque esa formación explica parte de su interés por la construcción del espacio, su producción ha evolucionado hacia la escultura, la instalación, la pintura y el dibujo, con una atención especial a los objetos cotidianos y a la posibilidad de alterar su función original.

El creador cuenta con una trayectoria que incluye exposiciones en espacios cubanos como Fábrica de Arte Cubano, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y las galerías Servando, Galiano y Collage Habana. Ha participado además en las ediciones XI, XII, XIII y XIV de la Bienal de La Habana, así como en proyectos relacionados con la Bienal de Lyon y muestras colaterales de la Bienal de Venecia. En Matanzas, algunas de sus piezas han formado parte del proyecto Ríos Intermitentes.