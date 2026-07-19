‘El intercambio’ en el Teatro Trail de Miami

‘El intercambio’ es una comedia romántica que llega al Teatro Trail bajo la dirección de Yusnel Suárez.

Miami/¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar tu matrimonio? Esa es la pregunta que plantea El intercambio, una comedia romántica que llega al Teatro Trail bajo la dirección de Yusnel Suárez, responsable de exitosas puestas en escena como Papás Fritos, Los pájaros tirándole a la escopeta, Enemigas íntimas, El condominio y Fresa y Chocolate.

La historia sigue a Diego y Emilia, una pareja cuya vida aparentemente estable da un vuelco cuando sus amigos de toda la vida, Richard y Betty, les revelan que practican el intercambio de parejas y los invitan a experimentar ese estilo de vida. A partir de esa inesperada propuesta, la obra despliega una sucesión de situaciones cargadas de humor, equívocos y tensiones que exploran los límites de la confianza, los prejuicios y las convenciones sobre la vida en pareja.

El montaje reúne a un elenco integrado por Yuliet Cruz (Emilia), Roberto San Martín (Diego), Rachel Cruz (Betty), Carlos Enrique Almirante (Richard), Laura Treto (Pilar) y Luis Manuel Bangán (Lázaro).

Basada en el libreto original de los dramaturgos argentinos Daniel Cúparo y Juan Vera, la puesta en escena cuenta con escenografía de Milkos D’Sosa y Shamir Baluja, diseño visual de Pedro Vázquez, iluminación de Óscar Molina, ingeniería de sonido de José Álvarez y producción de OMG Studios y Teatro Trail.

Con un enfoque desenfadado y dirigido al público adulto, El intercambio propone una reflexión sobre las relaciones sentimentales contemporáneas sin renunciar al humor que caracteriza las producciones teatrales de Yusnel Suárez.