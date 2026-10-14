‘Islas intermitentes’ reúne obras de Belkis Ayón y otras tres artistas caribeñas en Nueva York

Lugar: Katonah Museum of Art, 134 Jay Street, Katonah, Nueva York, Estados Unidos. Fecha de inicio: 18 de octubre de 2026. Fecha de fin: 24 de enero de 2027.

Nueva York/El Katonah Museum of Art (KMA), en el estado de Nueva York, inaugurará el próximo 18 de octubre la exposición Intermittent Islands: Four Caribbean Women Artists (Islas intermitentes: cuatro artistas caribeñas), que permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2027. La muestra reúne a cuatro creadoras de distintas procedencias caribeñas cuyas obras exploran las relaciones entre memoria, identidad, desplazamiento y pertenencia.

Entre las participantes destaca la cubana Belkis Ayón (La Habana, 1967-1999), reconocida internacionalmente por sus colografías de intensos contrastes entre negros, blancos y grises, inspiradas en la mitología de la sociedad secreta abakuá. Aunque esta fraternidad afrocubana es exclusivamente masculina, Ayón convirtió a Sikán, figura femenina central de su relato fundacional, en protagonista de una obra que cuestiona las relaciones de poder, el silencio, la exclusión y la construcción de la identidad.

La exposición incluye también trabajos de Yanira Collado, artista dominicana nacida en Brooklyn en 1975 y residente en Miami, quien utiliza telas, madera, jabón caribeño y materiales de construcción para elaborar relieves y esculturas que evocan fragmentos arquitectónicos, objetos rituales y memorias de pérdida y resistencia.

Por su parte, Marielle Plaisir, artista francesa y guadalupeña establecida en Miami, presenta pinturas de atmósferas oníricas y collages luminosos que incorporan imágenes históricas del Caribe. En sus composiciones aparecen figuras como Josephine Baker y Jackie Robinson, en un diálogo entre el pasado colonial, la historia afrodescendiente y las representaciones contemporáneas.

Completa el grupo Lisa C Soto, artista de ascendencia jamaicana y puertorriqueña, nacida en Los Ángeles en 1969, que trabaja con estructuras tejidas en alambres metálicos. Inspiradas en las enseñanzas de su abuela y en la memoria de las mujeres de su familia, sus piezas evocan las redes de parentesco y las conexiones entre quienes emigraron y quienes permanecieron en el Caribe.

Organizada por el Katonah Museum of Art y curada por Elizabeth Monti, la exposición propone una lectura del Caribe como territorio de encuentros y rupturas

Organizada por el Katonah Museum of Art y curada por Elizabeth Monti, la exposición propone una lectura del Caribe como territorio de encuentros y rupturas, donde las experiencias personales y las historias colectivas se entrelazan para construir nuevos lenguajes visuales.

Paralelamente, el museo presentará Sonja John: Balikbayan, una instalación concebida específicamente para el Pollack Family Learning Center. La artista, nacida en Nueva York y de ascendencia jamaicana, trinitense y filipina, combina collage, plantillas y luz para explorar la migración, los recuerdos familiares y las relaciones entre naturaleza y arquitectura. La instalación, curada por Gabrielle Blumenthal, incluye actividades participativas y una obra lumínica colectiva.

La inauguración de la exposición estará acompañada por un amplio programa de actividades. El 17 de octubre, de 5:00 a 7:00 pm, se celebrará una presentación anticipada para miembros del círculo de patrocinadores del museo. El domingo 18, de 10:00 am a 12:00 pm, habrá un desayuno y recorrido exclusivo para socios. Ese mismo día, de 12:30 a 1:30 pm, las artistas Yanira Collado, Marielle Plaisir y Lisa C Soto participarán en un conversatorio moderado por la curadora Elizabeth Monti, dedicado a sus procesos creativos, influencias y reflexiones sobre la identidad y el arte contemporáneo.

Entre las actividades posteriores destaca una conferencia del historiador del arte Edward J. Sullivan, profesor de la Universidad de Nueva York, dedicada a la obra de Belkis Ayón, el 8 de noviembre, de 5:00 a 6:30 pm. El programa incluye además una jornada familiar dedicada a las conexiones culturales del Caribe, el 15 de noviembre; talleres de grabado, collage y tejido; y un concierto del grupo Legacy Women, especializado en las tradiciones musicales afrocaribeñas, el 9 de enero de 2027. El museo ofrece visitas guiadas de miércoles a domingo, de 2:30 a 3:30 pm.

Horario del museo: Miércoles a viernes y domingos, de 12:00 a 5:00 pm; sábados, de 10:00 am a 5:00 pm. Cerrado lunes y martes. Las inscripciones y tarifas de las actividades pueden consultarse en la ⁠página oficial del Katonah Museum of Art.