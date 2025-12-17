‘Jazz a lo Bis’ será un encuentro entre artistas consagrados y un público interesado en propuestas exigentes.

La Habana/El Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes acogerá este jueves, a las 6:00 p.m., Jazz a lo Bis, un concierto dedicado a mostrar la vitalidad y diversidad del jazz cubano contemporáneo. El concierto reunirá a Aldo López-Gavilán, Emilio Morales, Rodrigo García, Janio Abreu y Los Hermanos Abreu, músicos con trayectorias sólidas dentro y fuera de la Isla.

El pianista y compositor Aldo López-Gavilán, figura central del encuentro realizado en el marco de la primera edición del Bis Music Fest “Locos por la Música”, es conocido por su capacidad para transitar con naturalidad entre la música académica, el jazz y los ritmos afrocubanos, así como por una obra marcada por la experimentación y el virtuosismo. A su lado estará Emilio Morales, pianista, arreglista y productor con una extensa carrera internacional, cuya obra se caracteriza por la fusión del jazz con elementos de la música popular cubana.

Completan el elenco Rodrigo García, Janio Abreu —uno de los saxofonistas más destacados de su generación— y Los Hermanos Abreu, habituales protagonistas de la escena jazzística habanera. El programa promete un diálogo abierto entre estilos, generaciones y lenguajes musicales, con la improvisación como eje central y el escenario del museo como espacio para la escucha atenta.

Jazz a lo Bis será un encuentro entre artistas consagrados y un público interesado en propuestas exigentes, alejadas del espectáculo complaciente y que asume la interpretación como territorio de riesgo, libertad creativa y conversación sonora.