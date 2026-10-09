José Ángel Toirac inaugura ‘La primera palabra’ en La Habana Vieja

Entre las obras destaca la pieza que da nombre a la exposición, realizada mediante un bordado con cuentas de cristal sobre tela.

La Habana/El artista cubano José Ángel Toirac, Premio Nacional de Artes Plásticas 2018, inaugurará el sábado 10 de octubre la exposición La primera palabra, una propuesta que revisita el pensamiento de José Martí a través de símbolos históricos, objetos recuperados y referencias a la memoria nacional. La muestra tendrá como escenario la Casa Vitier García Marruz, en el corazón de La Habana Vieja.

El título procede del discurso Con todos, y para el bien de todos, pronunciado por Martí el 26 de noviembre de 1891 en el Liceo Cubano de Tampa. En aquella intervención, el independentista colocó el sufrimiento de la nación por encima de cualquier aspiración personal, una idea que Toirac recupera para reflexionar sobre la Cuba contemporánea y la vigencia del ideario martiano.

Entre las obras destaca la pieza que da nombre a la exposición, realizada mediante un bordado con cuentas de cristal sobre tela, ramas de fustete y dagame, y tierra de Dos Ríos, lugar donde murió Martí en 1895. La creación se inspira en la escarapela que llevaba el independentista al caer en combate, pero sustituye sus símbolos por la bandera enarbolada por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868.

Otras piezas incorporan referencias tan diversas como una botella de vino Coca Mariani, bebida vinculada a un intento de envenenamiento de Martí, y una rosa procedente de la corona funeraria de Catalina Lasa, rescatada por el Museo de Artes Decorativas. Esta última, restaurada simbólicamente mediante aplicaciones de pan de oro, evoca el célebre poema Cultivo una rosa blanca, de los Versos sencillos.

La exposición coincide con el aniversario del inicio de la primera guerra de independencia cubana y propone una lectura de la historia nacional desde la memoria, la reconciliación y el ideal martiano de una patria inclusiva.

Toirac, una de las figuras más reconocidas del arte contemporáneo cubano, ha desarrollado una obra caracterizada por la apropiación de imágenes históricas, la revisión crítica de los discursos políticos y la exploración de las relaciones entre poder, memoria e identidad. En La primera palabra, ese lenguaje encuentra un nuevo territorio en los símbolos de la independencia y en la dimensión ética del pensamiento de Martí.