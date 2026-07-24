José Luis Barba en concierto en Miami

El concierto en Miami ha sido concebido como una velada cercana, en la que el artista alternará sus composiciones más conocidas con nuevas canciones.

Miami/El cantautor cubano José Luis Barba ofrecerá un concierto íntimo en Clandestino Club Música, un espacio dedicado a la canción de autor y a los formatos de pequeño aforo, donde el público puede disfrutar de los artistas a muy poca distancia del escenario. La presentación promete un recorrido por algunas de las composiciones más representativas de un músico que, desde hace más de tres décadas, ha construido una trayectoria marcada por la fusión de la trova cubana, el son, la canción latinoamericana y el jazz.

Autor de nueve discos, Barba ha desarrollado una obra en la que conviven la poesía cotidiana, el humor y una mirada profundamente humanista. En 2014 impulsó el proyecto discográfico Cubanos, que reunió a destacados músicos de la Isla y de la diáspora para interpretar sus canciones. El volumen reunió a artistas de la talla de Amaury Gutiérrez, Pancho Céspedes, Pablo Milanés, Carlos Varela, Diana Fuentes, David Torrens, Kelvis Ochoa, Gerardo Alfonso y Santiago Feliú. Desde entonces ha mantenido una intensa actividad como compositor y cantante entre América Latina y Estados Unidos.

El concierto en Miami ha sido concebido como una velada cercana, en la que el artista alternará sus composiciones más conocidas con nuevas canciones e historias sobre su proceso creativo. La cita forma parte de la programación estable de Clandestino Club Música, un local que se ha consolidado como punto de encuentro para la música cubana y latinoamericana en formato acústico, con mesas, servicio gastronómico y una atmósfera que privilegia la escucha y el diálogo entre intérprete y público. Las reservas pueden realizarse a través del sitio web oficial del club.