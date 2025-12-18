La Habana/El Museo Nacional de Bellas Artes presenta Keep on painting Peter (Sigue pintando, Pedro), una exposición dedicada al artista cubano Pedro Álvarez (1967–2004). La muestra propone un reencuentro con el universo visual del artista, fallecido prematuramente hace dos décadas, a partir del despliegue de obras que dialogan con piezas de la colección institucional del museo. Ese intercambio entre lo propio y lo patrimonial busca resaltar la impronta singular de Álvarez en el arte cubano contemporáneo, subrayando un lenguaje pictórico que absorbió influencias históricas, referencias pop y capas de sentido político y cultural.

Nacido en La Habana y formado en la Academia de San Alejandro, Álvarez se convirtió en una de las voces más reconocibles de su generación durante los años 90. Su obra, expuesta en Cuba, España y Estados Unidos, integró con soltura imágenes tomadas de la cultura popular —desde portadas de cómics hasta íconos mediáticos— con guiños a la historia del arte y narrativas visuales de fuerte carga simbólica. El resultado fue un cuerpo creativo donde coexistían la ironía, la memoria histórica y una voluntad de reflexión crítica sobre la identidad cubana.

En una entrevista, el artista confesó que su motivación no era principalmente estética, sino ideológica, y que el lenguaje visual funcionaba como “pretexto” para decir cosas con el “imponente empaque” de la pintura. Esa perspectiva ayuda a entender la fuerza conceptual detrás de su obra y la manera en que utilizó el humor, la apropiación y el collage pictórico para tensar las fronteras entre la historia oficial y la experiencia cotidiana.

Pedro Álvarez falleció en 2004, a los 37 años, en Tempe, Arizona, poco después de abrir una importante exposición en el Arizona State University Art Museum. Desde entonces, su obra ha continuado circulando en colecciones públicas y privadas, manteniendo viva su presencia en la escena artística cubana y global. Keep on painting Peter llega para reforzar esa vigencia, permitiendo que nuevas generaciones se acerquen a un artista que dejó una marca indeleble a pesar de su breve trayectoria vital.