‘Libres x Derecho 2. Voces del 11J’: arte urbano sobre la prisión política en Cuba

La exposición estará integrada por 16 grafitis realizados por artistas cubanos dentro de la Isla, inspirados en historias narradas por familiares de presos políticos.

Nueva York/La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC) y Cubalex presentan en Nueva Jersey Libres x Derecho 2. Voces del 11J, un expo-conversatorio que reunirá arte urbano, testimonios de expresos políticos y un diálogo sobre los derechos humanos y las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba.

La exposición estará integrada por 16 grafitis realizados por artistas cubanos dentro de la Isla, inspirados en historias narradas por familiares de presos políticos. Para desarrollar el proyecto, el equipo de la MDJC entrevistó a familiares y convirtió sus testimonios en punto de partida para las obras. El propósito es trasladar al lenguaje del arte urbano las experiencias de la prisión y sus consecuencias para quienes permanecen fuera de las cárceles.

La presentación de la muestra estará a cargo de Kirenia Yalit Núñez Pérez, directora de la MDJC. El programa incluye además un conversatorio con Alain Espinosa, de Cubalex; Núñez Pérez; el artista y expreso político Luis Manuel Otero Alcántara; Sissi Abascal, Dama de Blanco y expresa política, y Annia Zamora, Dama de Blanco.

Cubalex presentará también una aplicación todavía en desarrollo destinada a consultar información sobre las cárceles cubanas y las personas privadas de libertad que se encuentran en ellas. De esta manera, Libres x Derecho 2 combinará la representación artística de las historias personales con herramientas de documentación sobre el sistema penitenciario.

La actividad coincide con la semana de alto nivel de la 81ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York. El debate general tendrá lugar del 22 al 26 de septiembre y concluirá el día 28, por lo que el encuentro de Nueva Jersey se realizará en plena agenda internacional de la ONU.