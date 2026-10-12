La literatura cubana ante dos fechas decisivas de su historia

El encuentro está dedicado a reflexionar sobre la relación entre las letras, la historia y las luchas por la libertad en Cuba.

Lugar: Biblioteca Pública de South Miami, 6000 Sunset Drive, South Miami, Florida 33143, Estados Unidos. Fecha de inicio: 17 de octubre de 2026, 3:00 pm. Fecha de fin: 17 de octubre de 2026.

Miami/El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo, la organización Plantados Hasta la Libertad de Cuba y Atlantic University organizan en Miami la conferencia 10 de octubre de 1868 – 12 de octubre de 1960. Dos fechas históricas ante la literatura cubana, un encuentro dedicado a reflexionar sobre la relación entre las letras, la historia y las luchas por la libertad en Cuba.

La actividad propone un recorrido por dos momentos fundamentales de la historia nacional. El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes inició en el ingenio La Demajagua la primera guerra por la independencia de Cuba, un acontecimiento que marcó profundamente la literatura patriótica del siglo XIX y la construcción de la identidad nacional.

La segunda fecha, el 12 de octubre de 1960, remite a uno de los episodios de resistencia armada contra el régimen de Fidel Castro, en el contexto de la insurgencia anticomunista que se desarrolló durante los primeros años de la Revolución. La conferencia abordará ambas efemérides desde una perspectiva histórica y literaria.

Participarán Eduardo Lolo, profesor jubilado, historiador y crítico literario; Pedro Corzo, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo, y José A. Albertini, narrador y escritor. La conversación estará moderada por Daniel I. Pedreira, académico e investigador de la historia cubana.

El encuentro busca contribuir a la preservación de la memoria histórica y al análisis del papel de los escritores en la interpretación de los acontecimientos políticos que han marcado a Cuba, tanto dentro de la Isla como en el exilio.