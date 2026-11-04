Luis Manuel Otero Alcántara presenta 'Tocar el cielo' en Nueva York

La imagen promocional muestra un conjunto de figuras religiosas reunidas en el interior de una celda, una composición que evoca el encierro.

La Habana/El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara presenta Tocar el cielo, una exposición en la galería Foreign & Domestic de Nueva York que se inaugura con una performance y marca una nueva etapa de su trayectoria artística tras su salida de prisión y su llegada a Estados Unidos.

La imagen promocional muestra un conjunto de figuras religiosas reunidas en el interior de una celda, una composición que evoca el encierro, la espiritualidad y la resistencia. La muestra se inscribe en una práctica artística en la que Otero Alcántara utiliza la performance, la instalación, la escultura y los símbolos religiosos y nacionales para reflexionar sobre el poder, la libertad y la experiencia individual.

Cofundador del Movimiento San Isidro, Otero Alcántara fue detenido durante las protestas del 11 de julio de 2021 y condenado a cinco años de prisión. En julio de 2026 salió de la cárcel y llegó a Miami, donde ha retomado su actividad artística. Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia y ha denunciado las condiciones de su encarcelamiento.

La inauguración contará con una performance de 6:00 a 8:00 pm. La exposición permanecerá abierta hasta mediados de diciembre, aunque no se han podido confirmar los horarios habituales de visita ni las condiciones de entrada.