En sus dos primeras ediciones, el certamen recibió propuestas de 138 artistas de todo el país, de los cuales 52 resultaron finalistas y diez fueron premiados.

Lugar: Galería Salón Blanco, Convento de San Francisco de Asís. Calle Churruca, entre Avenida del Puerto y Oficios, La Habana Vieja, La Habana. Fecha de inicio: 26-11-2026, 4:00 pm.

La Habana/La galería Salón Blanco acoge la inauguración de la cuarta edición de Malayerba, concurso de artes visuales dedicado a promover la obra de las nuevas generaciones de creadores cubanos. Durante la presentación de la muestra colectiva se darán a conocer los ganadores del certamen.

Nacida en 2023 de la colaboración entre el Fondo de Arte Joven y la Fundación Los Carbonell, de Panamá, la iniciativa busca contribuir al desarrollo profesional de los artistas residentes en la Isla, favorecer la circulación de sus obras y propiciar el intercambio con curadores, galeristas y coleccionistas.

En sus dos primeras ediciones, el certamen recibió propuestas de 138 artistas de todo el país, de los cuales 52 resultaron finalistas y diez fueron premiados. La convocatoria ha abarcado manifestaciones como la pintura, el grabado, la fotografía, la escultura, la instalación y el videoarte.

Entre los participantes de esta cuarta edición figuran Nelsy Verónica Álvarez, Daniel Antón Morera, Karla Betancourt Rodríguez, Rolando Galindo, Yari Rassi, Alejandro Munilla, Bryan J. Romero, Airel Suárez, Néstor Luis Ocaña y Kevin Sánchez (Kesape), algunos de los cuales ya han participado en anteriores ediciones del concurso.

La muestra cuenta con el respaldo de la Fundación Los Carbonell y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.