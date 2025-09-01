'A mi manera' Haydée Milanés & Javier Colina

Madrid/Lugar: Auditorio Nacional de Música – Sala de Cámara

Fecha de inicio: 22-10-2025/ 7:30 pm

Fecha de fin: 22-10-2025/ 9:30 pm

La cantante cubana Haydé Milanés y el músico español Javier Colina (contrabajo) anuncian el tour A mi manera que comenzará en Madrid el próximo 22 de ocubre. "El jazz como encuentro. La música como verdad. Nos acompañan en el piano Luis Guerra y en la percusión Moisés Porro, para dar vida a un proyecto íntimo y poderoso. Este tour celebra la libertad de la improvisación, el diálogo entre dos mundos y la poesía desde lo más profundo. Cada concierto será una experiencia irrepetible, un viaje donde la música se transforma en emoción compartida", escribió Milanés en sus redes sociales.