'Las crónicas de Juan Tanamera', de Manuel Rodríguez Ramos, se presenta en Nueva Jersey

El encuentro contará con la presencia del autor, quien conversará sobre su obra y firmará ejemplares que estarán disponibles para la venta.

Nueva Jersey/El escritor cubano Manuel Rodríguez Ramos presentará su libro Las crónicas de Juan Tanamera (De Cuba traen un cantar), publicado por la editorial Betania. El encuentro contará con la presencia del autor, quien conversará sobre su obra y firmará ejemplares que estarán disponibles para la venta.

La presentación será auspiciada por Mayra McCarthy y Aymara de Cárdenas, en representación del Centro Cultural Cubano de Nueva York. El volumen cuenta con un prólogo de Jorge Luis Arcos y una cubierta ilustrada que remite al universo cultural cubano.

Tras la presentación literaria, la velada continuará con música bailable vinculada temáticamente a la obra, en un diálogo entre literatura y tradición musical cubana. Los organizadores anuncian también un espacio de convivencia con refrigerios, vinos y aperitivos.

La actividad forma parte de las iniciativas culturales de la comunidad cubana en el área de Nueva York y Nueva Jersey, donde la literatura constituye un vínculo con la memoria y las experiencias de la Isla.