Madrid/El artista cubano Niels Reyes presenta en Madrid Marcas, una exhibición personal que podrá visitarse a partir del 5 de diciembre entre las 6:00 y las 9:00 pm en la galería Plus Artis. La muestra reúne obras recientes en las que Reyes profundiza en su investigación sobre el retrato y la subjetividad, una línea que ha caracterizado su producción y lo ha consolidado como una de las voces más singulares de la pintura cubana contemporánea.

Graduado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Reyes ha desarrollado una obra centrada en la expresividad del rostro humano, las manchas, las huellas y las tensiones psicológicas que emergen de la superficie pictórica. Su estilo, marcado por la densidad matérica y una paleta contenida, combina introspección, gestualidad y una deliberada exploración de las imperfecciones como lenguaje visual.

Marcas continúa ese camino, proponiendo retratos donde el tiempo, la memoria y lo indecible se manifiestan en capas, borraduras y pigmentos erosionados. La exposición coincide con una etapa de creciente visibilidad internacional del artista, cuyo trabajo ha sido presentado en espacios como Zapata Gallery y ha sido incluido en iniciativas de documentación del arte cubano contemporáneo.