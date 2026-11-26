El encuentro de ambas agrupaciones propicia una exploración de las posibilidades del gesto, el movimiento y la animación de objetos sobre el escenario.

La Habana/La compañía flamenca Ecos y el Teatro de Títeres La Salamandra presentan Mare, una propuesta escénica que pone en diálogo el lenguaje corporal de la danza española con los recursos expresivos del teatro de figuras.

El encuentro de ambas agrupaciones propicia una exploración de las posibilidades del gesto, el movimiento y la animación de objetos sobre el escenario. La maternidad y el origen de la vida parecen estar entre los referentes simbólicos del montaje, a juzgar por la imagen promocional del espectáculo, en la que un árbol alberga en su interior la silueta de un ser humano en gestación.

La compañía Ecos ha desarrollado una labor de difusión del flamenco en Cuba, mientras La Salamandra apuesta por las posibilidades del títere como recurso de expresión artística.

La presentación cuenta con el respaldo de varias instituciones culturales cubanas y de la Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).