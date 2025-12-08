Marilia celebra a Celia Cruz en su centenario

El recital reunirá algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Cruz, reinterpretados por Marilia junto a una banda integrada por músicos cubanos .

Madrid/La cantante española Marilia ofrecerá un concierto homenaje a Celia Cruz con motivo del centenario del nacimiento de la artista cubana. La presentación forma parte del programa conmemorativo organizado por Casa de América durante 2025, que ha incluido exposiciones, conferencias y actividades centradas en la figura y el legado de la denominada “Reina de la Salsa”.

El recital reunirá algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Cruz, reinterpretados por Marilia junto a una banda integrada por músicos cubanos residentes en España. El espectáculo contará con arreglos especiales y la participación de artistas invitadas, entre ellas las cantantes Georgina y Carmen París, en una propuesta que combina tradición caribeña y fusiones contemporáneas.

Marilia, conocida por su trayectoria en el dúo Ella Baila Sola y por su carrera en solitario, ha desarrollado en los últimos años un vínculo particular con la música latina y con la obra de Celia Cruz, a quien considera una influencia decisiva. Este concierto busca celebrar la vitalidad y la proyección internacional de la artista cubana, así como su impacto en varias generaciones de intérpretes.

La presentación, de entrada libre hasta completar aforo, tendrá lugar en el Anfiteatro Gabriela Mistral de Casa de América y cerrará el ciclo de actividades dedicadas a la memoria de Celia Cruz en 2025.