Marilyn Solaya presenta 'Estrés' en Madrid con un encuentro con el público

Ambientada en La Habana contemporánea, la cinta entrelaza varias historias marcadas por la enfermedad, la pobreza, las responsabilidades familiares y el desarraigo.

Madrid/La cineasta cubana Marilyn Solaya presenta su segundo largometraje de ficción, Estrés, en una proyección especial organizada por la productora Altahabana Films. Tras la exhibición, la directora participará en un encuentro con el público para conversar sobre la película y responder preguntas.

Ambientada en La Habana contemporánea, la cinta entrelaza varias historias marcadas por la enfermedad, la pobreza, las responsabilidades familiares y el desarraigo. Entre sus personajes figuran un chofer que cuida de sus padres ancianos, una madre sin recursos, un intelectual que oculta su ceguera, un entrenador enfermo y una oncóloga que enfrenta presiones para emigrar. Sus decisiones, atravesadas por el amor, la lealtad y la necesidad de proteger a sus seres queridos, componen un retrato de las tensiones de la vida cotidiana en Cuba.

Con una duración de 125 minutos, el filme cuenta con un reparto en el que figuran Luis Alberto García, Isabel Santos, Aramís Delgado, María Isabel Díaz y Héctor Noas.

Solaya debutó en el largometraje de ficción con Vestido de novia, una película que obtuvo reconocimientos en festivales internacionales y fue nominada a los premios Goya y Platino. Con Estrés, la realizadora vuelve a abordar los conflictos personales y sociales de la realidad cubana.