‘Marta siempre lleva auriculares’, una exposición de Lorna Serrano

La Habana/La artista visual cubana Lorna Serrano presenta Marta siempre lleva auriculares, una exposición personal inaugurada el pasado 17 de junio y que permanecerá abierta al público hasta el 23 de octubre. La muestra reúne pinturas y obras sobre papel en las que predominan el color, las escenas domésticas y una figuración deliberadamente sencilla y de apariencia íntima.

Se trata de un montaje compuesto por piezas de diferentes formatos, algunas de dimensiones reducidas y dispuestas casi como fragmentos de un diario visual. Cuerpos, habitaciones, objetos domésticos, plantas y pequeñas escenas cotidianas aparecen tratados mediante una paleta luminosa, con amarillos, rojos, azules y verdes, y un dibujo que evita deliberadamente el realismo.

Serrano es una joven creadora nacida en Matanzas y graduada en 2021 de la Academia de Artes Plásticas Roberto Diago Querol. Posteriormente continuó su formación en el Instituto Superior de Arte (ISA), en La Habana. En declaraciones anteriores sobre su trabajo, la artista ha explicado su interés por la figura humana y por su deformación, así como por experimentar con materiales y lenguajes diferentes.

En etapas anteriores de su producción aparecen figuras antropomorfas y zoomorfas y referencias a lo monstruoso, lo grotesco y ciertos imaginarios procedentes de la mitología y el folclore cubanos. En la serie Desde la noche, por ejemplo, Serrano relacionaba esos intereses con la tradición de los bestiarios medievales y recurría a la pintura, la instalación y el sonido.

Marta siempre lleva auriculares parece desplazarse hacia un territorio más doméstico y cotidiano. En las obras visibles en la exposición, el cuerpo femenino, los interiores y los pequeños objetos adquieren protagonismo, mientras el título introduce la idea del aislamiento voluntario que proporcionan unos auriculares: estar presente en un espacio y, al mismo tiempo, habitar un mundo sonoro privado.