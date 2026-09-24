‘Mazzantini’ celebra tres años de sátira política cubana con una exposición en Miami

Miami/La revista de sátira política cubana Mazzantini celebra su tercer aniversario con una exposición de caricaturas en Miami, una jornada en la que también habrá música y humor. La cita, organizada por la Foundation for Human Rights in Cuba (FHRC), reunirá una selección de trabajos publicados por el proyecto durante sus tres años de existencia y permitirá adquirir algunas de las caricaturas reproducidas en pósteres, cuadros y camisetas. La convocatoria presenta el encuentro como “una tarde de arte, sátira y libertad de expresión”.

Mazzantini nació en 2023 con el propósito de recuperar y actualizar la tradición cubana del humor gráfico aplicado a la actualidad política y social. La publicación es un proyecto apoyado por FHRC y reúne trabajos realizados tanto dentro como fuera de Cuba. Entre sus fundadores se encuentran los caricaturistas cubanos Alen Lauzán y Gustavo Rodríguez, Garrincha. Lauzán ha explicado que el proyecto bebe de antecedentes del humor gráfico de la Isla como Zig-Zag y, posteriormente, Dedeté.

El nombre de la revista juega con una expresión que durante décadas formó parte del habla popular cubana: “¡Ni Mazzantini el torero!”, en referencia al célebre matador español Luis Mazzantini y utilizada para subrayar la dificultad de una empresa. A partir de esa evocación, la publicación ha construido una identidad que pretende “domar” mediante el dibujo y la sátira una realidad especialmente difícil de explicar. “Muchos temas se tornan complejos de entender desde un análisis periodístico; el humor va a la esencia”, resume el equipo de la revista.

Para sus creadores, además, la caricatura funciona como archivo de una época. Mazzantini ha reivindicado el humor político no solo como instrumento de crítica, sino también como una manera de conservar acontecimientos y absurdos que pueden desaparecer rápidamente de la conversación pública. Lauzán ha definido precisamente el humor político como “un gran registro de la historia” y la revista cuenta con una sección dedicada a recuperar caricaturas del pasado.