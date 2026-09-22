Mike Porcel lleva ‘Sueños al pairo’ al Piano Bar de Lázaro Horta

Miami/El compositor y cantante cubano Mike Porcel será el invitado especial de una nueva edición de El Piano Bar de Lázaro Horta, que esta vez propone Sueños al pairo, un encuentro concebido en formato completamente acústico. Porcel y Horta estarán acompañados por la chelista Felipa Moncada y el violinista Raúl Noriega.

La velada continúa la apuesta de Horta por un formato íntimo que lleva varios años desarrollando en Alfaro’s, en plena Calle Ocho de Miami. El músico cubano concibió su Piano Bar con una premisa muy concreta: prescindir de pistas y acompañamientos pregrabados y devolver el protagonismo a las voces y los instrumentos tocados en directo.

La presencia de Porcel aporta además una importante carga de memoria a la cita. Compositor vinculado en sus inicios a la Nueva Trova, su trayectoria quedó marcada por la censura y el ostracismo que sufrió en Cuba antes de conseguir salir del país. Esa historia fue recuperada en el documental Sueños al pairo (2020), dirigido por José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela, que reconstruye su ruptura con el movimiento trovadoresco y los años en que quedó convertido en un paria dentro de la cultura oficial cubana. La película, de 32 minutos, incluye además testimonios de músicos como Amaury Pérez, Pedro Luis Ferrer, Frank Fernández, Frank Delgado y José María Vitier.

El título escogido para el concierto remite directamente a aquel documental y a la recuperación pública de la obra de Porcel que siguió a su estreno. El propio compositor ha reconocido que la película significó una suerte de redescubrimiento para una parte del público que había perdido durante años el rastro de su carrera.

La incorporación del chelo de Felipa Moncada y el violín de Raúl Noriega reforzará en esta ocasión el carácter acústico de una noche centrada en las canciones y composiciones de Porcel. El escenario será Alfaro’s, un local de música en vivo abierto desde 2007 en el corazón de La Pequeña Habana y sede habitual del Piano Bar de Horta.

Reservas e información: (305) 905-1475